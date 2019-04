Prêt à en découdre. Agacé plus que tout sur l'affaire Quesada qui assombrit l'image de son émission phare de TF1, Jean-Luc Reichmann a tenu de virulents propos au micro de Bernard Montiel, sur RFM samedi passé. "Le problème Jean-Luc, c'est que Christian Quesada a déjà été condamné trois fois pour des faits similaires, en 2001, 2003 et 2011. Apparemment, la production ne va pas chercher dans les dossiers des candidats ?"

À ces mots, le présentateur des 12 coups de midi rétorque: "Comment veux-tu que je sache tout cela ? Pourquoi on parle après et que l’on ne me dit pas pendant? Si j'avais eu la moitié de l'ombre d'un doute pendant qu'il était là ou même avant, j'aurais tout fait arrêter sur l'instant !" Ce à quoi il répond, les nerfs à bloc: "Peut-être même que je m’en serais occupé moi-même de ce mec parce que ce sont des choses qui sont insupportables pour moi qui défend depuis 7 ans Leo Mattei, la Brigade des mineurs. J’essaie de faire de la prévention".

Inculpé de détention et de diffusion d'images pédopornographiques le mois dernier, Christian Quesada a pourtant construit son succès en participant avec succès à plusieurs jeux télévisés, dont 200 participations aux 12 coups de midi entre 2016 et 2017, qui lui ont permis de remporter la coquette somme de plus de 800.000 euros. À l'époque, l'homme de 54 ans était adoubé tant par le public que par le présentateur et la production de l'émission.