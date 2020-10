"Je me souviens de Wim Gevaert, un grand champion belge de danse avec qui j’étais en compétition étant plus jeune ", raconte le Québécois, avant d’évoquer les anciens Belges de Danse avec les stars. Un en particulier ! " J’ai passé beaucoup de bons moments avec eux. Avec Loïc Nottet, on s’est un peu perdus de vue après son accident de ski mais pour moi, je le dis et je le répète, c’est une star internationale. Monsieur Stromae a ouvert les portes et Loïc continue son travail. C’est magnifique ce qu’il fait. "

Être Belge, c’est presque comme être Québécois, estime le danseur. " J’ai beaucoup d’affection pour la Belgique. C’est vrai qu’on a beaucoup de choses en commun avec les Belges. Comme nous, ils sont attachants. Ils aiment la vie."