Pendant dix saisons, il a fait partie des jurés incontournables de Danse avec les stars sur TF1. Une page se tourne toutefois pour Jean-Marc Généreux, qui a accepté le nouveau défi que lui a proposé de relever France Télévisions. Ce samedi, en prime-time, le Québécois va enfiler son costume de Monsieur Loyal et se la jouer à la Hugh Jackman dans The Greatest Showman pour animer Spectaculaire, un divertissement qui met en avant le spectacle vivant sous toutes ses formes via douze performances exceptionnelles. " Tous les arts de la scène seront représentés et sublimés par une scénographie et un décor sur mesure", explique Jean-Marc Généreux, qui parle de cette émission comme du spectacle dont il a "toujours rêvé".