Inviter Jean-Marie Bigard sur son plateau télé, c'est risquer de faire face à des propos parfois incontrôlables. Cyril Hanouna et ses chroniqueurs ont pu le remarquer le jeudi 29 octobre pendant Touche pas à mon poste. Invité dans l'émission de "Baba" avec sa femme, Jean-Marie Bigard en a choqué plus d'un lorsqu'il a pris la parole pour s'exprimer sur la pandémie de coronavirus. Les chroniqueurs avaient lancé le débat, s'attardant sur le professeur Raoult, le médecin français très en vue pendant cette crise sanitaire, notamment à cause de ses propos controversés sur le virus.

Au fur et à mesure des prises de parole de chacun, le ton est monté. Jean-Marie Bigard a alors déclaré: "Les laboratoires veulent absolument qu’il n’y ait pas de traitement pour ce Covid", après avoir assuré que des traitements contre le Covid-19 étaient disponibles "mais on ne veut pas les utiliser". Des propos qui ont directement fait réagir Cyril Hanouna, qui lui a coupé la parole alors que Bernard Montiel, très surpris par de tels propos, réagissait lui aussi. "Tu ne peux pas dire ça, ce n’est pas responsable!", lui a-t-il répondu, "Comment oses-tu dire que des laboratoires trafiquent ? C’est faux!".

Cela n'a pas calmé Bigard, qui a maintenu ses idées: "Ce que veulent les laboratoires, c'est gagner du fric, c'est tout". Rapidement, Cyril Hanouna a alors stoppé le débat.