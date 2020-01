En ce début d'année, Jean-Marie Bigard reçoit de nombreuses mises en garde pour des propos vieux de près d'un an.

En février 2019, l'humoriste français était invité sur le plateau de Touche pas à mon poste. A l'époque, Bigard expliquait à Cyril Hanouna et ses chroniqueurs que les Gilets Jaunes devaient devenir un mouvement révolutionnaire partout dans le monde et qu'il fallait aller " à la chasse aux gros et pas aux petits".

"Les Gilets jaunes ne sont pas des clochards, des demandeurs d'emploi, ce ne sont pas des gens qui veulent du fric. C'est des gens qui bossent put*** de leur mère toute leur vie et puis le 20 du mois ils n'y arrivent plus (ndlr: financièrement). Ce sont des mecs en colère. Je souhaite que les Gilets jaunes deviennent une révolution mondiale. On est champions du monde de la révolution. Et je souhaite qu’on aille à la chasse aux gros et pas à la chasse aux petits. Quand Macron vient saigner des gens qui n’ont déjà plus de sang dans les veines. (...) Devenons les vrais révolutionnaires de toute la planète. Si on veut vraiment aller à la chasse aux gros, on y va (…) Allons chercher les milliards où ils sont, mais n’allons pas sucer les petits", déclarait-il avant d'être applaudi par le public présent sur le plateau de TPMP.

Aujourd'hui, l'humoriste paye encore cette déclaration. Il s'insurge des coups de pression qu'il reçoit. Il s'est d'ailleurs exprimé sur les réseaux sociaux pour exprimer son ras-le-bol.

"On me fait payer cette phrase, on me demande de fermer ma gueule, on met des coups de pression. Comme dit mon neveu: Tu sais quoi : JE M EN BALEK . On peut tout m’enlever, sauf mes couilles", a-t-il publié.