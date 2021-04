À la botte de la Kommandatur bien pensante", "censuré", "la bien-pensance et la moraline"… Jean-Jacques Peroni n’a pas été de main morte concernant RTL et les Grosses têtes lors d’une interview sur la chaîne Non Stop People. Sociétaire de longue date de l’émission désormais animée par Laurent Ruquier, il fulmine contre le chemin emprunté par l’émission. "Je raconte une blague. Et Laurent Ruquier me dit ‘celle-là, on va la couper’. Comme je dis, on n’est pas à France Inter ici, merde !"

Une sortie musclée qui vaut à Jean-Jacques Peroni d’avoir été remercié par la station. "C’est scandaleux d’avoir viré Jean-Jacques pour ça, réagit Jean-Marie Bigard qui depuis 2017 est aussi une Grosse tête. Je ne sais pas qui a pris la décision. La direction ?" Se faire virer, il connaît, lui qui a été privé de sa tournée d’été pour avoir raconté sur un plateau une blague qu’il dit depuis 30 ans. "C’était la fameuse blague de la déchirure. Muriel Robin a demandé que je sois puni alors qu’elle fait une blague sur sa mère qui est entièrement raciste. Je suis la preuve vivante qu’on ne peut plus faire ce qu’on faisait avant !"

Contacté par la DH vendredi, Jean-Jacques Peroni manifestait son ras-le-bol. " On ne peut plus rire de tout. Au bout d’un moment, y en a marre. Léo Ferré a fait une très bonne chanson là-dessus, ‘Y en a marre’. On pourrait la reprendre. Y en a marre !"