Hier soir Jean-Marie Bigard était invité dans l'émisson "Tous en cuisine". Le moins que l'on puisse dire, c'est que cette dernière ne s'est pas déroulée sans heurts.

Depuis le début du confinement, Cyril Lignac anime tous les jours en fin de journée l'émission "Tous en cuisine" sur M6. Un rendez-vous quotidien, durant lequel le chef prépare le repas du soir en compagnie d'invités de marque par vidéoconférence. Hier soir, c'est Jean-Marie Bigard et sa femme qui étaient de la partie, pour une apparition pour le moins remarquée.

Le malaise est presque tout de suite immédiat, lorsque Jérome Anthony, co-animateur de l'émission, présente son invité du jour, Jean-Marie Bigard. Ce dernier apparaît à l'écran avec un t-shirt très provocateur. La phrase "Allez tous vous faire enculer", y est inscrite en grand. Si Cyril Lignac et l'animateur, l'accueillent avec humour, "ça va être bon", s'exclame le chef cuisinier, on sent que ces derniers ne s'attendaient pas à une telle attitude. Il faut dire que "Tous en cuisine" est avant tout un programme familial.

Sur Twitter, les réactions ne se sont pas faites attendre, et le potentiel futur candidat à la présidentielle en a pris pour son grade. "Jean-Marie Bigard il me dégoûte son visage imbibé par l’alcool", "J'ai éteint ma télé! Adieu Lignac & Cie!!!", "C'est assez cocasse, cette émission est une émission familiale et Jean Marie Bigard est en total plan avec son t-shirt", peut-on notamment lire sur Twitter. La femme de l'humoriste a elle aussi été vivement critiquée. Certains internautes lui ont reproché son comportement "agressif" envers Cyril Lignac.

L'émission de cuisine touchera prochainement à sa fin, le dernier épisode de "Tous en cuisine" sera diffusé ce vendredi, avec une édition spéciale.