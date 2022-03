Hier, l'invité de l'émissiondiffusée sur Canal+ pour la promotion du film François Cluzet, n'a pas hésité à tacler deux visages bien connus du paysage audiovisuel français , Fabrice Luchini et Jean-Marie Bigard. Ce dernier lui a répondu dans la foulée sur le plateau de Cyril Hanouna.

Pourtant habitué aux coups de sang, l'humoriste a répondu avec un grand sourire aux insultes subies. "J'adore François Cluzet, je trouve que c'est un artiste formidable. J'aimerais beaucoup être son ami, je l'ai déjà dit mais là, il se tire tout seul une balle dans le pied, il fait une crise de nerfs, il est très très en colère. J'ai envie de dire que j'ai pas tué le chien quoi. Qu'est-ce que j'ai fait pourquoi ? Pourquoi je suis un con ? Il est très possible que je sois un con ce qui n'exclut pas non plus que je sois aussi très intelligent et très gentil."

Le blagueur explique ensuite être content d'être mis dans le même sac que le comédien Fabrice Luchini. "Je me retrouve dans le box des accusés avec Fabrice Luchini, alors là c'est mon Oscar ! On ne peut pas le traiter de con. Moi d'accord", dit Jean-Marie Bigard tout sourire.

Il avoue être spontané et dire trop souvent ce qu'il pense. "C'est vrai, j'ai des convictions comme Gilles Verdez quand il se met souvent en pétard. S'il croit en quelque chose, il y va, il fonce. J'ai un peu tendance à faire ça, ça me coûte cher. Il a raison ! Très souvent, je pourrais fermer ma gueule mais qu'est-ce qu'on serait sans les gens qui ouvrent un peu leur gueule ? Est-ce qu'il y aurait eu la révolution ?"

Car s'il y a bien un sujet qui ne fera pas taire l'humoriste, c'est bien l'injustice. "J'ai beaucoup de mal à fermer ma gueule quand je ressens une injustice". Jean-Marie Bigard évoque même une réconciliation avec l'acteur d'Intouchables. "Il faut absolument qu'on aille boire une camomille tous les deux. Ça va nous détendre, je te jure ! Je ne t'en veux pas du tout."

Pas sûr que François Cluzet accepte la proposition de l'humoriste.