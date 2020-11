Tout comme Stromae ou encore Maurane, Annie Cordy fera l'objet d'un numéro deprésenté par Jean-Michel Zecca. Prévue pour les fêtes de fin d'année, l'émission reviendra sur le parcours exceptionnel de l'immense artiste belge, interprète de nombreux tubes tels queou encorepermettra aux téléspectateurs de la découvrir ou redécouvrir sous un autre angle et de partager un moment avec les personnes qui l'ont côtoyée.

Pour les besoins de l'émission, Jean-Michel Zecca s'est rendu devant la résidence de la star à Bièvres, en France. Sur une photo publiée sur Instagram, on retrouve l'animateur de RTL-TVI aux côtés de Christophe Beaugrand, ancien voisin d'Annie Cordy. "Ma mère me disait tout le temps " C’est la maison d'Annie Cordy" quand on passait devant. Ça m’impressionnait beaucoup", écrivait l'animateur de TF1 sur le réseau social à la mort de la chanteuse. "Et un jour, je devais avoir 19 ans, j’ai écrit un petit mot que j’ai laissé dans sa boîte aux lettres. Je lui disais mon admiration, réelle. Et je lui demandais de me donner un coup de pouce pour faire de la télévision, de la radio, de me présenter Michel Drucker... Le lendemain, elle m’a appelé, elle-même. En me disant qu’elle ne pouvait pas faire grand chose pour moi, mais qu’il fallait que je crois en mes rêves pour y arriver." Une belle histoire qu'il ne manquera certainement pas de raconter prochainement dans Qui es-tu Annie Cordy? sur RTL-TVI.