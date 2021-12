"Sorry seems to be the hardest word", "I'm Still Standing" ou encore "Candle in the Wind", le répertoire des tubes d'Elton John est gargantuesque. Dans Elton John: la véritable histoire de Rocketman, documentaire diffusé en préambule de Rocketman, ce jeudi soir sur RTL-TVI, Jean-Michel Zecca revient sur le parcours extraordinaire du chanteur britannique qui a remporté 38 disques d'or, 41 disques de platine, un oscar et 6 Grammy Awards. "Quand la chaîne m'a proposé de présenter cette émission, j'ai évidemment directement accepté. Mes parents adoraient écouter Elton John. J'ai donc grandi avec ses chansons. Elles ont bercé mon enfance", explique l'animateur qui définit Elton John comme un "mélodiste hors norme". "Au-delà de son talent certain, Elton John est un artiste qui a fait bouger les choses. Il a notamment contribué à libérer la parole, pour la cause LGBT, par exemple." Mais également comme un homme qui a réussi à évoluer avec son temps. "En vieillissant et en devenant papa, il s'est probablement assagi. Aujourd'hui, il n'a plus rien à prouver mais il n'est pas devenu ringard pour autant. Il est toujours dans le coup et il réussit à s'entourer à merveille. La preuve avec son récent du avec Dua Lipa."

Pour cette soirée spéciale, Jean-Michel Zecca s'est bien entouré. Plusieurs artistes belges dont Elton John a influencé le parcours répondront aux questions de l'animateur. Parmi eux, Typh Barrow, Antoine Delie, Marc Pinilla et Alice on the roof. "Ils ont tous grandi avec la musique d'Elton John. Ils ont un respect énorme pour ce grand monsieur, explique-t-il qui annonce que chacun d'entre eux réinterprétera Your Song, une des chansons phares d'Elton John, "avec une précision chirurgicale".