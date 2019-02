Après avoir rendu hommage à Maurane dans une émission de RTL-TVI, Jean-Michel Zecca est parti sur les traces d’une star internationale, voire de la star internationale. Une légende qui nous a quittés il y a dix ans, le 25 juin 2009 : Michael Jackson.

Pour réaliser ce reportage inédit consacré au roi de la pop, l’animateur de Septante et un a notamment pris l’avion direction Los Angeles, la fameuse ville des Anges. Avec lui, une équipe technique et la pétillante Maria del Rio qui, de son côté, était présente pour tourner une autre émission consacrée, cette fois-ci, à La La Land (diffusion le 14 février prochain sur RTL-TVI).

Pour rappel, Michael Jackson s’en est allé à seulement 50 ans alors qu’il préparait la série de concerts This is it (nom qui sera réutilisé par la suite pour son film hommage). Survenue suite à une overdose de médicaments, sa mort a suscité une grande et longue vague d’émotion dans le monde entier. Encore aujourd’hui, de nombreux fans se rendent sur sa tombe dans le cimetière de Forest Lawn à Glendale, en Californie. Un des lieux sur lesquels Jean-Michel Zecca s’est très certainement rendu pour l’émission hommage dont la date de diffusion est encore inconnue.