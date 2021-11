L’aventure s’achève dans Danse avec les stars. Le 26 novembre prochain, après des semaines de compétition, le nom du gagnant de cette onzième saison sera dévoilé sur TF1. Qui des trois couples encore en lice lors du dernier prime sera désigné grand vainqueur ? Le suspense est à son comble d’autant plus quand le niveau élevé de la saison laisse présager plusieurs gagnants potentiels.

Au niveau du jury, par contre, les avis sont plutôt partagés. Lancé au début de cette saison, le nouveau banc des jurés a, de son côté, eu du mal à convaincre les téléspectateurs et à gagner leur cœur. Si l’arrivée de Denitsa Ikonomova, ancienne chorégraphe de Danse avec les stars, et François Alu, premier danseur du Baller de l’Opéra de Paris, aux côtés de Chris Marques a engendré des retours plutôt positifs, la présence de Jean-Paul Gaultier sur les fauteuils des professionnels laisse plutôt un goût amer aux téléspectateurs.

”Avis désastreux, notes désastreuses”

Après les prestations des candidats, l’illustre créateur français ne tenait pas des discours aussi techniques que ses camarades jurés qui contrairement à lui sont des danseurs professionnels. Le styliste s’est donc souvent retrouvé à donner des notes en décalage avec ces derniers. La preuve lorsqu' il a accordé un “dix” à Dita Von Teese, vendredi dernier. Une note beaucoup trop élevée selon les fans du programme qui, en colère, ont crié au scandale sur les réseaux sociaux et ont remis en question la place du créateur dans le programme. “Jean-Paul Gaultier n’est objectif avec personne … Franchement de loin le pire juré qu’il y ait eu toute saison confondue”, “Chaque vendredi, je me demande ce que Jean-Paul Gaultier fout là”, “Avis désastreux, notes désastreuses. Il va finir par me dégoûter de DALS lui…”, “Jean-Paul Gaultier est la plus grosse fraude de l’histoire de DALS ! Il n’a rien à faire là. C’est catastrophique ses avis. Rien de pertinent. Il n’apporte rien à l’émission”, "Jean Paul Gaultier même lui il ne sait pas qu’est-ce qu’il fait dans le jury de Danse avec les stars", s’insurgent les internautes qui ont également parlé de favoritisme (Dita Von Teese étant une amie de Jean-Paul Gaultier). Certains ont même lancé un appel à Jean-Marc Généreux, ancien juré du programme. “S’il te plaît Jean-Marc revient, on en a marre d’avoir Jean-Paul Gaultier toutes les semaines.”

Interrogé par Le Progrès, Jean-Paul Gaultier a répondu aux critiques dont il est victime depuis le lancement de cette onzième saison. “Tout le monde dit que je suis trop gentil… Mais je ne suis pas là pour dire des méchancetés ! Je trouve ça horrible de castrer des gens. Y’a façon et façon de dire les choses… Faut pas les démoraliser”, a déclaré le styliste avant d’ajouter qu’il ne s’y connaissait pas “suffisamment” en danse que pour se permettre d’être sévère avec les candidats. “Je peux être influencé par le tableau sans même regarder l’artiste. Je dis spontanément ce que je pense comme spectateur lambda.”