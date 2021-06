Si rien n'a été confirmé par TF1, le journaliste français Clément Garin semble certain de ses informations. L'ancien de TéléStar Mag et chroniqueur de Touche pas à mon poste vient en effet de balancer les noms de la chanteuse Wejdene, du youtubeur aux 2,8 millions d’abonnés sur Instagram, alias Michou ou encore Lucie Lucas (star de la série Clem) et Aurélie Pons (Ici Tout commence). Tous feraient partie du casting du prochain "Danse avec les stars". Et, toujours selon lui, "contrairement aux rumeurs, Claude Dartois ne figurera pas au casting de Dals. Motif : il sera déjà présent le vendredi dans Koh-Lanta et la chaîne ne veut pas de doublon."

Voici même le jury et une nouveauté dans l'émission

Côté membre du jury, Denitsa Ikonomova remplacerait Shy’m, et Jean-Paul Gaultier compléterait l’équipe. Clément Garin révèle aussi qu'il y aura une surprise dans cette onzième saison, à savoir "plus de candidats que de primes. Plusieurs éliminations seront à prévoir dans certains primes. Aussi, des primes seront enregistrés et non en direct, et cette nouvelle mécanique va tout changer !"