Les nombreux téléspectateurs qui pensaient que Jean-Pierre Foucault allait prendre congé de la télévision à l’occasion de l’élection de Miss France 2020 organisée dans sa ville de Marseille en ont été pour leurs frais.

L’animateur légendaire de TF1 est toujours là. Ça ne l’empêche cependant pas de penser à sa retraite. Invité d’On ne refait pas la télé sur RTL, il a confié qu’il se verrait bien faire ses adieux lors de la centième de Mis France… en décembre prochain. "C’est peut-être une belle façon de mettre un point final à ma présentation", a-t-il confié, sans pour autant avoir pris une décision ferme. "Je ne peux pas vous dire. Il y a tellement de gens qui ont dit depuis 15 ans que c’était ma dernière. Mais là, c’est de mon fait. Je me suis dit : Tiens, pourquoi pas. La centième, ce serait pas mal. On verra."

Sur le ton de l’humour, l’animateur de 72 ans a laissé entendre qu’il faut encore être fit pour présenter Miss France : "Il faut que j’arrive à marcher, à tenir mon micro. Il y a du boulot ! Il faut que je ne sois pas trop dur de l’oreille pour qu’on me dise : ‘ Fais encore trois minutes !’"