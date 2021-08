C’était le 30 juin dernier. Lors du JT de 13h de RTL, un hommage était rendu à l’un des piliers de la chaîne privée : Jean-Pierre Martin. Après 39 ans de bons et loyaux services, celui-ci décidait de prendre sa “retraite”. Arpenter le monde et tenter de l’expliquer aux téléspectateurs aura été sa passion pendant près de quatre décennies et l’on sentait bien qu’il n’avait pas réellement envie de raccrocher les gants. “Arrêter ? J’en mourrai. Ma vie, c’est mon métier”, confiait-il à notre confrère Charles Van Dievordt lors d’un long entretien. Quand on a été grand reporter quasiment toute sa vie, on ne raccroche pas de la sorte.”

La preuve deux mois plus tard seulement : Jean-Pierre Martin vient de dire oui à LN 24 pour animer Le Mag Inter, une émission de débat hebdomadaire (le mercredi) sur la politique étrangère. “Je suis un peu stressé parce que c’est tout nouveau pour moi”, confie-t-il. “J’ai accepté parce que je suis journaliste, que j’ai ça dans le sang, dans mon ADN. C’est un tout nouveau défi parce que je n’ai jamais fait d’animation de débat. Mais je suis très heureux d’avoir rejoint, en tant que journaliste indépendant, une équipe dynamique et très jeune. C’est bien simple, j’ai l’impression d’avoir rajeuni de trente ans…”

Jean-Pierre Martin caresse également toujours le projet de repartir sur le chemin de grands reportages quand, enfin, nous serons libres de voyager à nouveau. En attendant, il se lance dans cette nouvelle aventure, qui sera officialisée lundi lors de la conférence de presse de rentrée de LN 24.