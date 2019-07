"C’est toujours une fierté d’être considéré comme le présentateur préféré du JT en France et de voir les belles audiences du Journal de 13 heures. Celles-ci restent uniques en Europe. On doit cela à la façon dont nous traitons l’actualité mais également à nos différents magazines qui mettent en avant les richesses des régions françaises, l’opération SOS Villages ou encore celle de l’élection du plus beau marché de France", explique Jean-Pierre Pernaut, présentateur du JT de l’après-midi depuis 31 ans.

(...)