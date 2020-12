Jean-Pierre Pernaut, animateur préféré des Français Télévision Aurélie Parisi A quelques jours de son départ du 13 heures, le présentateur confirme sa place dans le coeur des téléspectateurs. © © BENOIT FLORENCON / TF1

Le 18 décembre prochain, Jean-Pierre Pernaut quittera définitivement le 13 heures de TF1, qu'il a présenté pendant 33 ans, par la grande porte. Sacré "personnalité préférée des Français" en juin dernier par le sondage TV Magazine/Opinion Way, le journaliste est désormais élu "animateur préféré des Français" par le même média. Interrogé par Le Figaro, le présentateur se dit " très fier et très touché" des résultats de ce sondage. " C’est la récompense du travail produit par toute l’équipe du 13 Heures avant et pendant le confinement, et qui a tout donné pour continuer à assurer le journal malgré des conditions de travail difficiles aussi bien à Paris qu’en régions", déclare-t-il avant de tirer le bilan de sa carrière au JT. " Mon sentiment est celui d’un rapprochement avec les téléspectateurs. J’ai essayé de leur être utile à travers l’information qu’on leur donne et les opérations que nous avons montées, comme SOS Village ou SOS commerces. Notre JT a toujours été positif avec un regard sur les traditions régionales, les passions et les savoir-faire. Il n’a jamais été un ramassis de mauvaises nouvelles."