Le 18 décembre 2020, après 33 années de bons et loyaux services, Jean-Pierre Pernaut quittait le 13 heures de TF1, remplacé par Marie-Sophie Lacarrau. Et c'est cette dernière qui a fait appel à son illustre prédécesseur pour faire un clin d'oeil aux candidates de Miss France 2021. Jean-Pierre Pernaut avait en effet pour habitude de présenter les candidates de l’année sur son plateau. Pour la première fois, c’est donc Marie-Sophie Lacarrau qui invitait les Miss régionales dans les studios de TF1.

Le journaliste, qui anime désormais Jean-Pierre&Vous sur LCI en plus des projets présentés sur sa webtélé JPPTV, a tenu à adresser un message aux Miss : « Bonjour à toutes, merci Marie-Sophie ! Juste un clin d’œil pour vous dire mon bonheur et mon émotion lorsque je repense à la séquence de mon dernier journal de 13 heures, il y a presque un an, quand Sylvie et Jean-Pierre (Foucault, NDLR) m’ont fait applaudir par toutes les Miss régionales de l’an dernier !"

Et de conclure par ces mots, limite la larme à l'oeil . "Le 13 heures et les Miss France c’est une formidable aventure dont je suis très fier, je suis fier aussi que ça continue, notamment ce rendez-vous inévitable, le premier rendez-vous de toutes les Miss régionales avec leur public, comme vous le faites encore aujourd’hui ! Mesdemoiselles, profitez à fond des semaines qui viennent, elles vont être absolument magiques pour vous, quoiqu’il arrive ! Un gros bisou à toutes, en particulier à Amandine, à Sylvie, et à toi, Marie-Sophie !" Un message qui a fortement touché les miss et Sylvie Tellier, présidente de Miss France, sur le plateau du 13 heures de TF1.