Le 18 décembre dernier, Jean-Pierre Pernaut présentait son dernier 13 heures sur TF1, le journal télévisé de la mi-journée le plus regardé d’Europe. Il mettait fin à 33 années passées aux commandes du rendez-vous, un record.

Pour l’occasion, la chaîne avait déployé les grands moyens. Ce jour-là, la partie informative du journal télévisé avait été limitée au strict minimum afin de permettre de rendre un hommage appuyé, limite hagiographique, au journaliste. Une émission spéciale avait même suivi, toujours consacrée à Jean-Pierre Pernaut qui venait de céder son fauteuil à Marie-Sophie Lacarrau que personne n’avait vu venir pour lui succéder.

© Reporters / Papixs

Un peu plus de trois mois après cette passation de pouvoir en grande pompe, Jean-Pierre Pernaut va faire son retour sur la première chaîne française. Ce sera ce dimanche 28 mars. Non pas à la présentation du rendez-vous d’information de la mi-journée mais à l’occasion d’une série de grands reportages. Il y fera ce qu’il fait de mieux depuis des décennies: inviter les Français à la découverte de la France, indique Europe 1.

Choucroute, fromage et charpente

Le rendez-vous est fixé à 13 h 40 pour la diffusion d’un premier numéro. Il y sera question des régions, de patrimoine et de rencontres, une recette qu’il connaît par cœur et qui lui a valu l’aura des téléspectateurs de TF1. Des critiques aussi, ne le cachons pas. Direction l’Alsace pour cette mise en bouche, avant d’attaquer prochainement le Nord, sa terre de coeur. Et ce sont une fois de plus les correspondants régionaux, concept dont il était l’initiateur pour le JT, qui joueront les guides. Ça parlera choucroute, formage, belle carrosserie (de voiture !) et charpente, a-t-il confié sur les ondes d’Europe 1.

Le journaliste n’en fait pas un mystère et il l’a redit à la radio, le 13 heures ne lui manque pas. Que ceux qui s’inquiètent de savoir s’il ne s’ennuie pas depuis qu’il a pris congé du rendez-vous dorment sur leurs deux oreilles, Jean-Pierre Pernaut ne chôme pas. Tous les samedis, il anime Jean-Pierre&Vous sur LCI en plus des projets présentés sur sa webtélé JPPTV.