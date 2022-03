Avec la disparition de Jean-Pierre Pernaut, c’est une institution qui s’est éteinte. Aux commandes du 13 heures de TF1 de 1988 à 2020, il était parvenu à faire du rendez-vous de la mi-journée sur la première chaîne française un incontournable. En 2014, une étude menée par Toutelatele mettait en évidence l’exception que représente le 13 heures de TF1. C’était le deuxième JT le plus suivi d’Europe toutes plages horaires confondues, derrière le 20 heures de la même chaîne. Un des plus regardé aussi dans le monde! À l’époque, Jean-Pierre Pernaut et son équipe rassemblaient en moyenne quotidiennement près de 6 millions de téléspectateurs.

Au moment de céder les commandes de son bébé, le 18 décembre 2020, il pouvait toujours compter sur plus de 5 millions de fidèles, soit une popularité intacte au regard des changements d’habitudes des consommateurs d’écrans. Ils sont même plus de 8 millions à avoir suivi son dernier JT.

En confiant les clés de la “maison Pernaut” à Marie-Sophie Lacarrau, TF1 a fait le bon choix. Après quelques semaines seulement, la présentatrice était parvenue à fédérer près de un million de nouveaux adeptes, de quoi perpétuer l’œuvre de son prédécesseur.