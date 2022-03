Entre phrases cinglantes, bourdes et autres lapsus, le JT de 13 heures de Jean-Pierre Pernaut, c'était aussi ça. Pas uniquement sa recette rurale en immersion chez les artisans des régions et patelins perdus de France. Comme son mythique "Coco le haricot de Paimpol"! Ou ces célèbres "tics" du langage comme ci-dessous en vidéo.

Bourdes légendaires

Fierté du présentateur vedette, JPP n'a jamais bossé avec un prompteur contrairement à ses collègues. Résultat? L'homme était aussi connu pour ses boulettes (il pianotte son gsm alors qu'il est à l'antenne) et autres lapsus en direct. Impossible de toutes les recensées mais en voici déjà deux insolites. Comme à son habitude, Jean-Pierre Pernaut termine son journal par le cours de la bourse et du CAC 40. Sauf que ce jour-là, on était le Vendredi Saint et que la bourse était donc... fermée. Autre moment télé mémorable, lorsque lors d’un reportage il a affirmé que les cheminots français jouissaient de 60 jours de congé par an. Résultat? 20 000 cheminots en colère lui ont demandé des excuses via une pétition.

Tacles cinglants

C'est bien connu, Jean-Pierre Pernaut n'avait pas sa langue dans sa poche. Certains iront même jusqu'à dire que c’est cela faisait partie de son charme et une de ses marques de fabrique. Ainsi, entre deux sujets et selon ses humeurs, JPP avait pris pour habitude de commenter l’actualité à sa sauce. Résultat? Des petites phrases assassines qui font sourire les téléspectateurs. La plus emblématique restant celle de l'affaire des sapins de Noël à Bordeaux qui allaient être remplacés par des spectacles.

Ou encore ce tacle envers l'équipe de France de football lors de l'Euro 2012. "Deux pays fiers de leurs couleurs, ça change!"; "Il y a des pays qui ont de l'éducation et du savoir vivre".

Coups de gueule en plein JT

Il lui arrive aussi de dire ce qu'il pense en direct. Comme lors du confinement en avril 2020. Confiné chez lui, Jean-Pierre Pernaut fait part de son ras-le-bol en plein direct sur la stratégie de déconfinement en France. "Dans une ville à côté de chez moi, un monde fou sur les trottoirs, des adultes, des enfants qui jouent, plein de monde, sans masque et sans contrôle. Quel contraste avec les reportages où l’on nous montre des PV infligés à des gens qui se promènent tous seuls sur une plage, à la montagne et en forêt alors qu’il n’y a aucun risque dans les régions où il n’y a pas de virus. Tout cela paraît incohérent."

Deux mois plus tard, il récidive en plein direct au sujet des fêtards qui célébraient les fêtes de la musique. "Quand on les voit comme ça tous ensemble, ça rappelle un peu les attroupements de la fête de la musique. Mais pour les vrais moutons, il n’y a pas de risque d’épidémie." Quant au gouvernement français, il n'hésitait pas non plus à l'épingler pour sa stratégie. Ses tweets faisaient le buzz.

Ou encore ici. "Les masques interdits en pharmacie mais autorisés chez les buralistes, comme les fleuristes fermés pour le 1er mai mais les jardineries ouvertes, comme les cantines bientôt ouvertes mais les restaurants toujours fermés… on a du mal à comprendre tout ça." Un peu plus tôt, au mois de mars, il avait déjà taclé la gestion de la crise par le gouvernement. "On voit beaucoup d’Italiens avec des masques, c’est le B.A.-BA de la protection. Comme en Chine, on met des masques. En France, on nous dit toujours que c’est inutile, peut-être parce qu’on n’en a pas."

Quelques bad buzz, aussi

Il lui est aussi arrivé de dérapé en 32 ans d'antenne. Cette vidéo a été dévoilée en 2016. Alors qu’il présente le JT, Jean-Pierre Pernaut s’est laissé aller à un petit commentaire entre deux sujets comme à son habitude sauf que cette fois, son commentaire dérape. "ll n’y a plus de place pour les sans-abri mais en même temps les centres pour migrants continuent à ouvrir". Résultat? C'est l’indignation et certains demandent même sa démission!

Comme le rappelle le Parisien, en 2017, JPP a notamment été rappelé à l'ordre par le Conseil Supérieur de l'audiovisuel et ses propos condamnés par la Ligue contre le racisme et l’antisémitisme. En cause? Une transition pour le moins hasardeuse après la diffusion, en novembre 2016, d’un reportage sur les maraudes de la Croix-Rouge. "Plus de place pour les sans-abri mais, en même temps, des centres pour migrants continuent à ouvrir partout en France", lance le présentateur en plein JT.

Sa toute première apparition le 8 août 1972