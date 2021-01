Pour fêter la centième émission de "A prendre ou à laisser", Cyril Hanouna a décidé de mettre les petits plats dans les grands pour l'émission de ce mercredi 20 janvier. A cet effet, il a décidé d'accueillir l'ancien présentateur à succès du JT de 13h de TF1, Jean-Pierre Pernaut, tout comme sa femme, Nathalie Marquay.

"Mon ami Jean-Pierre que j'aime énormément a bien voulu être avec nous pour la 100e de l'émission. Il sait que je l'aime fort et bien sûr Nathalie aussi qui sait qu'elle fait partie de la famille et on l'aime très fort."

Le couple va donc avoir droit à une boite contenant une certaine somme d'argent et qui sera à prendre ou à laisser par le candidat qui sera aux côtés de Cyril Hanouna durant le jeu ce mercredi.