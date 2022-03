Jean-Pierre Pernaut, décédé mercredi dernier d’un cancer du poumon, avait quitté le JT de TF1 le 18 décembre 2020.

Et un chroniqueur de Touche pas à mon poste a levé le voile sur la vraie raison du départ du regretté journaliste dont l’enterrement aura lieu ce mercredi 9 mars à partir de 11 h à Paris. Un dernier hommage lui sera rendu à la basilique Sainte-Clotilde dans le 7e arrondissement de Paris. Après une cérémonie religieuse, l’ancienne vedette du JT de 13 heures de TF1 sera inhumée dans la plus stricte intimité..

Figure emblématique de la télévision française, Jean-Pierre Pernaut avait annoncé en septembre 2020 dans Le Parisien qu’il quitterait le JT à la fin de l’année. Clément Garin, chroniqueur de Touche pas à mon poste, a alors dévoilé la vérité sur ce départ du 13 heures. "Quand il a quitté le JT, on va dire qu’il a accepté de quitter le JT. Il a eu une réunion au mois de septembre avec Gilles Pélisson (directeur général du groupe TF1, NdlR). Il lui a fait comprendre qu’il voulait donner un nouveau souffle au 13 heures. Jean-Pierre Pernaut, qui aurait très bien pu insister et dire ‘je reste encore quelques années’, avec Nathalie en plus qui le poussait à arrêter aussi, plutôt que d’avoir une communication sur ‘Jean-Pierre Pernaut viré du 13 heures’, il a préféré faire sa propre sortie et c’était tout à son honneur parce qu’il a fait la plus belle des sorties. Il y avait le mariage des deux."