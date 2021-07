Le comédien et humoriste avait fait les beaux jours de Radio Nova et de Canal + dans les années, 90.

On se souvient de lui, arpentant les rues de Deauville, lors d'un festival du cinéma américain. Jean-Yves Lafesse officiait depuis quelques années en télévision et son visage - et surtout ses manières - étaient connues du public français, qui n'avait pas envie de se faire piéger par le roi du gag. Attablées à une terrasse, avec une collègue suisse, on avait suivi la gymnastique des passants prêts à tout pour ne pas se faire alpaguer. C'est que passer devant le micro (carotte) de Lafesse, c'était l'assurance de passer pour un zozo, même si vous étiez le plus finaud des finauds.