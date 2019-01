Lors des fêtes de fin d’année, Jeff Panacloc nous a fait rêver en nous offrant un prime digne des plus grands sur TF1. Son Étrange Noël a été un succès sur le petit écran. En avril prochain, c’est sur la scène de Forest National que le public belge attend l’artiste et sa marionnette Jean-Marc. Ensemble, ils vont nous présenter Jeff Panacloc contre-attaque, un nouveau spectacle avec lequel le ventriloque était en rodage il y a deux ans.



"Il y a toujours une ambiance particulière en Belgique. Chaque fois que je viens, j’ai l’impression que le public s’attend à voir Michael Jackson. Ça m’éclate vraiment de venir parce que je sais que le public va être chaleureux", explique Jeff Panacloc.



Qu’est-ce que le public va découvrir dans votre nouveau spectacle ?



"Deux nouveaux personnages que sont Nabilouche, la petite amie de Jean-Marc, et Jacky, un technicien fan de Johnny. J’ai essayé de faire un vrai show, un vrai spectacle avec de la musique. Je pousserai d’ailleurs la chansonnette sur scène."



(...)