La finale des'annonce délicate, Jenifer, l'une des quatre coachs vient d'être testée positive au coronavirus. C'est sur Instagram que la chanteuse a annoncé la nouvelle. "", a-t-elle écrit.

Mais pas question pour autant de lâcher ses candidats, Jenifer a assuré qu'elle continuerait à veiller sur ses petits protégés, Lissandro (10 ans) et Sarah (13 ans). "Ils seront soutenus par l'équipe et les autres coachs. Je continuerai à distance de les suivre, et demain, j'interviendrai de la maison aussi, afin de les accompagner pour cette grande finale!"

La chanteuse ne sera donc pas présente sur le plateau ce 10 octobre, elle assistera à la finale depuis chez elle en vidéoconférence. Pour conclure son message, Jenifer a invité tous ses abonnés à prendre soin d'eux et à faire attention. "Protégez-vous, protégez les autres et ensemble on va gagner contre ce virus", a-t-elle écrit.