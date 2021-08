Coup de tonnerre sur TF1. Après sept ans de bons et loyaux services, Jenifer quitte The Voice Kids, nous apprend le magazine Voici. Selon le média, la coach emblématique du télécrochet souhaiterait désormais se consacrer pleinement à la sortie de son nouvel album. Une annonce choc pour les fidèles du programme qui reverront toutefois l’ex-Star Académicienne dans la version “All Stars” de The Voice, la plus belle voix, prochainement diffusée sur TF1.

Pour la remplacer sur le banc des coachs, la chaîne privée aurait fait appel à une ancienne candidate phare du programme: Louane. Découverte dans The Voice, la plus belle voix en 2012, la chanteuse s’installera sur le fauteuil rouge pour coacher les jeunes talents. A ses côtés, les téléspectateurs devraient retrouver Patrick Fiori, juré emblématique de la version Kids depuis la deuxième saison du télécrochet, et une autre nouvelle tête venue remplacer Soprano. Son nom ne devrait pas tarder à être dévoilé.