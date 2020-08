Les trois coach sont de retour

Jenifer: "On prend soin des enfants comme si c'était les nôtres"

Le visage de The Voice Kids, c’est elle ! Coach du télécrochet depuis la toute première saison, sans interruption, Jenifer avoue ne pas avoir de stratégie pour attirer des talents dans son équipe. "J e me retrouve parmi trois beaux garçons qui peuvent être étourdissants avec les plus jeunes. De mon côté, parfois, je parle, parfois j’argumente. Tout dépend du talent que j’ai en face de moi. Il n’y a pas de code. J’y vais au feeling", déclare la chanteuse qui, à chaque nouvelle saison, se retrouve face à des talents de plus en plus préparés. "Les talents arrivent avec une culture musicale, un caractère forgé, des idées fantastiques et une ligne artistique. On sent qu’ils ont regardé les anciennes saisons. C’est vrai qu’ils sont de plus en plus surprenants."

