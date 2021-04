Face à ces incompréhensions, Jennifer a tenu à expliquer sa version des faits sur Instagram et à rétablir quelques contre-vérités.

Dans les épisodes, on peut voir que Jennifer s'est braquée après que Florentin l'ait réveillée pendant la nuit durant leur voyage de noces en Martinique. "Ils (la production, nldr) ont vraiment fait genre que j'étais restée braquée là-dessus (...) Mais, moi, je ne reste pas braquée là-dessus", explique-t-elle, évoquant de nombreux autres sujets de disputes qui n'ont pas été montrés à la télévision.

"Quand on a évoqué Tomorrowland, il m'a dit 'tu n'iras jamais là-bas sans moi'. Je n'ai pas aimé. Je n'aime pas qu'on m'interdise des choses. Mais moi je suis passée au-dessus. Quand on est rentrés, car on était à l'extérieur, je l'ai vu en train de pleurer. Il était vraiment très triste. C'est là qu'il m'a avoué ses sentiments, qu'il m'a dit qu'il était malheureux depuis 3 ans et qu'il avait peut-être trouvé la femme de sa vie. Je ne comprenais pas pourquoi il pleurait car tout se passait bien. Mais moi en le voyant comme ça, je pensais que j'étais en train de lui faire du mal et ce n'était pas du tout mon but."

"Je ne l'ai pas laissé sans nouvelle"

C'est à ce moment-là que la jeune femme s'est sentie bloquée, mais, contrairement à ce qui a été sous-entendu, elle affirme ne pas l'avoir laissé sans nouvelles pendant trois semaines. Au contraire, elle s'est même rendue chez lui pour s'expliquer.

"Après notre retour, il m'a envoyé beaucoup de messages où il avait besoin d'être rassuré : est-ce que je te plais? Est-ce que je te manque? Je lui ai dit qu'il ne me manquait pas trop mais que c'était normal qu'il me fallait du temps. Sauf que directement il me disait 'si tu veux que ce soit fini, on arrête'. Il me disait ça à la moindre embrouille. J'ai quand même essayé de le rassurer. La veille du jour où je devais aller chez lui, il m'a dit 'si tu ne veux pas venir, ne viens pas'. ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'ai donc dit que je ne viendrais pas car il me mettait trop la pression." La jeune femme confie avoir souffert de la situation, d'autant que Florentin lui envoyé des "vidéos de lui en train de pleurer". Mais elle s'est quand même rendue chez lui pour lui expliquer qu'elle ne voulait pas le faire souffrir, avant d'aussitôt repartir chez elle. Malgré tout, le jeune homme a continué, selon elle, à lui envoyer des messages. "Je n'ai peut-être pas été assez claire", avoue-t-elle. "C'est là que je ne lui ai plus répondu. Je n'avais peut-être pas les couilles de lui répondre méchamment."

"Il y a encore eu un malentendu après la rencontre avec Céline Delfosse"

Le reste, les téléspectateurs l'ont vu dans le dernier épisode. "Grâce aux exercices avec Céline (Delfosse, une psychologue, experte dans l'émission, ndlr), on s'est un peu retrouvé. Tout se passait hyper bien... jusqu'au soir. Là, il y a eu un malentendu. Mais je n'ai pas envie d'expliquer car ce sont des conneries. Mais sa réaction m'a étonnée. Si vous avez vu que c'était très froid entre nous au moment de la décision finale (de rester mariés ou non, ndlr), c'est à cause de la dispute. Bref, je me suis dit que je ne pouvais pas vivre ce genre de relation."

Après avoir expliqué tout cela, la jeune femme précise qu'elle et Florentin sont restés en bon termes. "On s'envoie encore des messages", souligne-t-elle. Si Jennifer est toujours célibataire, Florentin, lui, aurait retrouvé l'amour. Il n'empêche que face à la version de Jennifer, Florentin a annoncé que, lui aussi, il expliquerait son histoire "comme il l'avait ressentie". "Elle a donné sa vérité, mais certaines choses n'ont pas été dites comme elles devraient l'être", a-t-il déclaré.