Quelle est la plus belle chanson européenne de 2022 ? C’est ce qu’a déterminé la grande finale du Concours Eurovision de la Chanson ce samedi soir à Turin.

Maîtresse de cérémonie avec Mika et Alessandro Cattelan, Laura Pausini a ouvert le bal avec un medley reprenant toutes ses plus belles chansons et histoire de marquer le coup, l’interprète de "La Solitudine" enchaîne les langues, de l’italien à l’anglais en passant par l’espagnol et même le français.

Aux commentaires sur La Une, Jean-Louis Lahaye et Maureen Louys préviennent les téléspectateurs : Jérémie Makiese, représentant de la Belgique passera en seizième position lors de cette soirée.

La République Tchèque entre en scène suivie de la Roumanie. Maro, représentante du Portugal, offre ensuite un moment hors du temps au public avec "Saudade Saudade", une chanson qui aborde le décès du grand-père de la chanteuse.