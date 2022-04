Je me sens bien pour l’instant, assure Jérémie Makiese. Je suis même très excité à l’idée de partir en Italie pour le concours. Mais d’un autre côté, j’essaye aussi de rester calme, de me reposer surtout et de me concentrer pour être prêt pour le jeudi 12 mai, aussi bien mentalement que physiquement."

Le gagnant de The Voice Belgique saison 9 est en pleine préparation. Il représentera notre pays lors du 66e concours Eurovision de la chanson organisé en Italie à la suite de la victoire de Maneskin l’an dernier. " Concrètement j’essaye de me reposer et de rester à l’abri des gens car il ne faut pas oublier qu’il y a encore le Covid dans l’air. Je n’ai pas envie de choper le virus. Je reste donc un maximum à la maison et j’essaye de me reposer pour garder ma voix pour l’Italie."

(...)