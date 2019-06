"Jusqu’à présent, ma notoriété était surtout de l’amusement, souligne Jeremstar qui fut, l’année dernière, au cœur d’une polémique l’accusant de prostitution et de pédophilie. Après tout ce qui m’est arrivé, j’ai décidé d’arrêter tout ce qui était téléréalité et de ne plus plébisciter ce système de délation. Je veux plutôt porter ma communauté vers quelque chose de plus positif, tout en continuant à faire de l’humour sur Internet, et en essayant de m’investir au maximum à travers le lancement d’une plateforme harcelement.online où les gens peuvent venir témoigner anonymement."

Un combat que Jeremstar poursuit au travers de son livre La Vérité, toute la vérité qu’il dédicacera ce samedi à Liège, pour sa seule date belge. "La Belgique est toujours une date très attendue, se réjouit le jeune homme de 32 ans, influenceur aux plus de 2 millions de followers. I l y a toujours un très bon accueil et j’en garde toujours de très bons souvenirs. La plupart des jeunes qui viennent sont aussi victimes de harcèlement scolaire et se confient à moi. On est bien au-delà d’une séance de dédicace et d’un bain de foule. Ce sont vraiment des rencontres avec des jeunes qui me racontent leur souffrance. Il est donc important pour eux, comme pour moi, de les aider à travers ce que j’ai vécu."

(...)