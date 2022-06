Grande fête ce jeudi soir sur Tipik (RTBF). Outre le retour d’Adrien Devyver à la présentation (remplacé au pied levé depuis trois numéros par Cyril Detaeye à la suite de la naissance de son deuxième enfant prématuré), et la grosse surprise pour le départ de Thierry Luthers, Le Grand Cactus a révélé qu’il sera bientôt en spectacle. Ce sera le 6 mai prochain, à Forest National (billetterie via le site officiel de ticketmaster). " On va monter sur scène pour la première fois, tous ensemble", nous confirme Jérôme De Warzée, qui produit aussi le spectacle de Carmela Giusto cet été à Avignon, et planche aussi sur une série télé - comédie dramatique - avec les comédiens du talk-show satirique (mais sans leurs propres personnages, ni perruques). " Il s’agira d’un spectacle scénique, avec des sketchs, mais il n’y aura ni table ni chroniqueurs. Il y aura nos personnages et notre écriture, histoire de faire venir un maximum de monde. Parce que, chaque quinzaine, a souvent beaucoup de déçus. Le studio est petit et on a des milliers de demandes. Je ne sais pas si le public est plein mais la salle est pleine en tout cas (sourire)!"

Forest National est une salle mythique. Une appréhension ?

"C’est vrai que l’on vise haut. Mais je pense que ça peut être une super soirée. Il y aura des guets. Comme le spectacle n’est pas encore écrit, on ne sait pas encore qui (sourire) ! Avec une salle de 8 000 places, on va essayer de rameuter du monde et on espère qu’on n’aura pas été trop mégalos. Mais j’y crois. Tout le monde est super motivé pour ce projet car c’est une salle très emblématique Forest National. Je suis déjà monté sur cette scène pour Make a Wish. Kody aussi, avec Pablo Andres. Mais on a jamais vraiment fait notre truc à nous."

(...)