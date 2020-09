Qui dit changement de chaîne (La Deux devenant Tipik) dit changement de logo, de générique et de décor pour le Grand Cactus -avec même l'arrivée d'une nouvelle comédienne pour les actus en vrac- mais on garde la même équipe de chroniqueurs et humoristes.“L’ancien générique commençait à devenir un peu vieillot… nous confesse l'homme aux manettes qui vient de fêter ses 50 ans, Jérôme de Warzée. Adrien Devyver et moi-même avions presque l’air jeunes dessus (sourire) ! On me charrie souvent d’ailleurs en me disant que je suis sur la chaîne des millenials avec une bande qui a plus de 40 ans. Je ne sais pas si je dois être flatté ou pas (sourire) !”