Nombreux sont les acteurs à avoir fait leurs débuts dans. Jessica Alba fait partie de ces derniers mais ne garde pas un très bon souvenir du tournage aux côtés de Shannen Doherty et les autres stars de stars de la série.

“ Sur le plateau de Beverly Hills 90210 , je ne pouvais même pas établir un contact visuel avec les acteurs, ce qui était vraiment étrange quand vous essayez de faire une scène avec eux. On me disait : ‘Tu n’es pas autorisée à regarder les autres membres du casting, sinon tu seras expulsée du plateau”, explique au média américain Hot Ones la comédienne de 39 ans.

Heureusement pour elle, son personnage, celui de Leanne, une adolescente enceinte, n’est apparu que dans deux épisodes de la huitième saison. Cela lui a permis de tourner dans d’autres fictions et d’être choisie pour interpréter Max Guevara dans Dark Angel, la série qui lui a ouvert les portes de la gloire.