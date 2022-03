La célèbre influenceuse belge, alias Silent Jill, avait promis de nouveaux projets sur la chaîne privée belge après avoir quitté son siège de speakerine. Pour rappel, Docs de choc, présenté et produit pendant 11 ans par Charlotte Baut aujourd’hui sur LN24, avait pour mission, juste après le JT du soir, de revenir sur les plus grandes catastrophes de l’histoire et les drames humains qui en découlaient.