"Quant à moi, et bien, je vous dis au revoir car c'est la dernière fois que je vous présente les programmes", termine ainsi Jill Vandermeulen, très émue (elle n'a pu contenir ses larmes) dans son dernier passage comme speakerine ce midi sur RTL-TVI. "Je vous remercie de m'avoir suivie pendant de nombreuses années, et je remercie toutes les équipes et toutes les équipes techniques. A très vite, ciao ciao!"

Dans la vidéo, qui tourne sur les réseaux sociaux de la chaîne privée belge, on voit ensuite un portrait de sa remplaçante qui a été coachée par Jill en personne. "Salut, c'est Fiona, j'ai 25 ans et je suis votre nouvelle speakerine sur RTL-TVi. J'ai suivi la dernière journée de speak de Jill, je vous laisse regarder."

Le casting de Jill, en surprise

"Jill est une personne inspirante pour moi", confesse Fiona De Paoli, impressionné par le fond vert du studio de speakerine, que l'on vous présentait ce matin. "J'espère être aussi douée qu'elle ou Lara Beyne." "Elle a une très chouette personnalité, dixit Jill, nostalgique et grande sensible. "Il était donc facile de la prendre sous mon aile."

Une vidéo qui se termine par une surprise pour la dernière de Jill. Les équipes lui ont en effet rediffusé un extrait de son casting d'il y a quelques années. "C'est impressionnant de revoir ça. Ca fait bizarre!"