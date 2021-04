Une comparaison qui fait sourire le talent de The Voice, la plus belle voix. " Ça me touche que des gens disent ça parce que c’est un artiste que j’aime beaucoup" , dit-il avant d’ajouter : " Mais, clairement, à part la démarche d’avoir pris le contre-pied d’une chanson, je ne vois pas trop le rapport entre Julien Doré et moi. On est très différent. C’est une belle référence mais on n’a pas beaucoup de points de ralliement. "

Si le jeune homme se sent à des années-lumière du style de Julien Doré, il est, selon certains, bien parti pour connaître le même parcours que l’interprète de "No us" dans le télécrochet, à savoir le remporter haut à la main grâce à son talent et à sa patte décalée.