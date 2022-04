Ce dimanche, l’identité du prochain président de la République Française sera dévoilée au grand public. Un moment historique que les chaînes belges couvriront de façons différentes. Pour la RTBF, Laurent Mathieu animera une édition spéciale depuis Paris. Chez RTL-TVI, toutes les informations relatives à la présidentielle seront transmises par des envoyés spéciaux durant le RTL Info.

Du côté de LN24, c’est Jim Nejman qui couvrira l’événement, de 18 à 22 heures minimum, depuis le studio bruxellois de la chaîne. Le journaliste sera entouré d’experts tels que Richard De Wulf, éditeur de l’émission, Stéphane Rosenblatt, directeur de LN24 et spécialiste des matières internationales, et Francis van de Woestyne, éditorialiste de La Libre Belgique. Des envoyés spéciaux et un correspondant local seront, quant à eux, sur le terrain pour faire vivre cette présidentielle de l’intérieur et pour relayer un maximum d’informations.

En quoi cette présidentielle pourrait marquer un réel tournant dans l’histoire de la France ?