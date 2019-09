Après avoir pris une année sabbatique en cinéma, Jimmy Labeeu planche sur plusieurs projets personnels comme des courts-métrages et l’écriture d’un film.

Son retrait de la scène médiatique n’était pas uniquement dû à sa rupture avec l’influenceuse Gaëlle Garcia Diaz. "Il y a eu un différend entre moi et mon producteur de spectacle (François Pirette, NdlR), ça ne s’est pas très bien passé, j’ai eu un gros souci… confesse celui qui devait se produire en spectacle sous la houlette de l’humoriste belge numéro 1. Alors j’ai préféré reporter mon spectacle. Car j’aime faire les choses bien. Je reviendrai donc avec un spectacle quand je serai 100 % à l’aise. On a été trop vite, je reviendrai dans 2 ou 3 ans quand je serai totalement prêt. J’aime bosser avec des gens que j’aime et mon boulot est le meilleur du monde, donc je ne vais pas me plaindre (sourire) !"