Les aficionados de Mariés au premier regard le savent, l’émission cupidon de RTL-TVi est une grande famille. Candidats emblématiques de la précédente saison, Florentin et Junior sont devenus les meilleurs amis du monde et l’affichent haut et fort sur les réseaux sociaux. Un duo de choc qui risque même de devenir un trio, à en croire la photo postée sur leur Instagram respectif. En effet, Joël, candidat de cette saison 5 se retrouve avec les deux amis de la saison 4. "Vous vous souvenez de notre city trip en boîte de nuit à Paris avec Junior ?" écrit Florentin en légende. "Y avait un mec sous une montagne de choses dans le lit… Bah, c’était lui. En effet, Junior et moi sommes amis avec Joël depuis déjà de longs mois, mais nous ne pouvions évidemment pas trop l’afficher pour respecter la production et RTL-TVI."