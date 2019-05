Télévision À l’occasion de la fête des mères, Joëlle Scoriels nous explique son quotidien de super maman.

Le samedi rime souvent avec délassement complet à l’Aspria Royal La Rasante pour Joëlle Scoriels et ses enfants, Sacha (10 ans) et Estelle (5 ans). C’est dans les locaux du centre de bien-être de Woluwe-Saint-Lambert que la famille aime décompresser après une semaine bien remplie. Repas, piscine et autres activités sportives en tous genres, ils y ont trouvé leur paradis. " On y vient généralement le week-end, lorsque j’ai les enfants à la maison. On y a donc nos repères ", explique l’animatrice de 69 minutes sans chichis après avoir mangé un bon plat de spaghetti avec ses petits bouts." Quand on vient ici, on est en mode détente. On n’a pas d’horaire. On passe notre temps dans la piscine où je fais semblant d’être une super-maman en jouant avec eux à la balle. Et quand, de temps en temps, je n’en peux plus de faire semblant de jouer, je vais me prélasser dans le jacuzzi (rires)."

D’autres rituels viennent remplir ces moments à trois. "On aime aussi aller se balader dans le bois de la Cambre. On finit toujours par aller manger une glace ou une crêpe. Quand la météo est au rendez-vous, on file à la mer. Là-bas, on ne passe pas à côté du cuistax, de la glace et de la petite sucette en fin de journée."

(...)