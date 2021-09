Ce samedi 18 septembre était synonyme de soirée de clôture du Télévie. L’opération destinée à collecter des fonds pour la recherche contre le cancer a connu une année particulière, marquée par les confinements et l’impossibilité pour les comités locaux de mettre sur pied les habituels événements et ventes d’objets Télévie permettant de faire grimper le compteur.

La désormais traditionnelle vente des disques d’or a cependant eu lieu et, comme les années précédentes, elle a donné lieu à des moments de grande émotion. C’est le cas avec le disque d’or de Rester vivant de Johnny Hallyday. l’objet a été adjugé 251 800 euros ! Mais si les larmes ont coulé, ce n’est pas uniquement pour ce montant astronomique. C’est aussi, et surtout, en raison du discours d’Alison. Pour l’occasion, elle avait décidé de mettre sa cagnotte en commun avec celle de François, célèbre donateur du Télévie qui a déjà fait exploser les records lors des précédentes ventes de disques d’or. C’est pour sa maman, atteinte du cancer, que la jeune femme de 26 ans a posé ce geste. "Tu nous as tellement donné. Le malheur, la peur et la souffrance devraient être bannis de nos vies. Et pourtant, j’ai peur maman. J’ai peur pour toi, peur de ce qui pourrait t’arriver, a-t-elle confié en direct. Du haut de mes 26 ans, j’ai peur de me retrouver sans toi à mes côtés. […] Tu es une battante maman, une guerrière, une super-héroïne… Tu as bien plus de force que moi. Il en faut de la force pour faire face à ce combat, la chimio, la souffrance, les douleurs, la radiothérapie, les chocs septiques, tu as survécu à tout ça avec un courage indéfinissable. Tu es passée par tous les traitements possibles… Même les médecins t’ont demandé à plusieurs reprises d’arrêter tout. Tu as toujours refusé, tu voulais te battre pour nous, tes trois filles. Je suis tellement fière de toi maman."

En studio, Maria del Rio et les autres personnes présentes n’ont pas pu retenir leurs larmes. Contactée par RTL, Laeticia Hallyday a commenté l’événement et s’est réjouie de la somme collectée. "Ça me donne les larmes aux yeux. C’est une histoire très émouvante."

Au total, les onze disques d’or mis en vente à l’occasion de cette 33e édition du Télévie ont permis de rassembler 467 800 euros. Celui de Lara Fabian est parti pour 100 100 euros, le bien nommé Gold d’Abba pour 19 400 euros, celui de Kendji Girac a été adjugé à 12 100 euros et le disque d’or d’Aimée, du parrain du Télévie 2021, Julien Doré, s’en est allé pour 13 000 euros.

L’an dernier, les disques d’or de Brol d’Angèle et de l’album Johnny de Johnny Hallyday avaient chacun rapporté 400 000 euros. Et en 2019, un autre disque d’or d’Angèle s’était déjà envolé pour atteindre 371 000 euros.