Très apprécié par une bonne partie des autres aventuriers, Jonathan avait toutes les cartes entre ses mains pour gagner Koh-Lanta: Les armes secrètes. Malheureusement l'équilibre n'est pas le fort du moniteur d'escalade. Résultat, celui-ci a été le premier à tomber des poteaux. "Je savais bien que ça allait être compliqué pour moi. Mais, je ne partais pas vaincu. Je me suis dit que les filles n'étaient pas à l'abri de faire une erreur", explique l'aventurier qui, comme Maxine, avoue qu'il aurait choisi Lucie pour l'accompagner en finale s'il avait gagné les poteaux.

Quand vous regardez dans le rétroviseur, que pensez-vous de votre aventure?

"Je suis hyper content parce que j'ai réussi à atteindre les poteaux. J'adorerais revivre une telle aventure."

Pourquoi avez-vous postulé à Koh-Lanta?

"Je m'y suis inscrit plusieurs fois étant plus jeune mais ça n'avait jamais abouti à quelque chose. J'ai toujours voulu participer à Koh-Lanta pour l'aventure et la compétition. Et, finalement, j'y ai trouvé ce que j'imaginais... en plus dur! (rires)"