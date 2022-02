Très sportif, le Brainois Jonathan Vanbellinghen a toujours eu envie de participer à Ninja Warrior sur TF1. Passé à côté de son rêve en 2020 à cause du Covid, ce professeur de sciences de 34 ans a finalement rejoint le casting de la sixième saison du programme. D’épreuve en épreuve, il a réussi à s’imposer jusqu’à gagner son ticket pour la grande finale qui aura lieu ce vendredi soir. “Je suis très heureux. Ca fait des mois qu’on a tourné cette finale. Jusqu’ici, je devais garder tout ça secret. Mais, maintenant, je peux enfin en parler. J’ai hâte de revivre tout ça avec mes proches”, déclare Jonathan.

Qu’est ce qui se passe dans votre tête une fois devant le parcours final ?

“Je me dis qu’il faut que je reste concentré sur le parcours et sur rien d’autre. Même si on est plus rodé et que notre stress est plus travaillé, ça reste toujours stressant. Heureusement, le public est là pour nous booster.”

Quelle a été votre force jusqu’ici ?