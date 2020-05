Plus de 12 millions d’hectares de terre, voilà ce que les incendies, qui ont fait rage en Australie d’août 2019 à mars dernier, ont détruit, emportant avec eux la vie d’une trentaine de personnes et de plus d’un milliard d’animaux. Pairi Daiza a décidé d’envoyer sur place Jordy, un des soigneurs des animaux australiens du parc, pour aider les équipes d’Aussie Ark, une ONG qui, depuis huit ans, vient en aide aux espèces menacées sur le territoire australien. Compte tenu de la situation, cette dernière avait besoin de renforts pour s’occuper des animaux de sa réserve mais également pour sauver les animaux en détresse se trouvant sur les lieux qui ont été ravagés par les incendies.

(...)