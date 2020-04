Les téléspectateurs se demandaient quand ce type de jeu allait voir le jour. C’est finalement le service public français qui joue les pionniers avec Jouons à la maison proposé sur France 3.

Son principe ? "Samedi et dimanche, à 20h30, il opposera pendant une demi-heure quatre candidats, non pas en plateau, comme d’habitude, mais depuis chez eux, en visioconférence !, dévoile le Parisien dans ses colonnes. Comme dans Une Famille en or , ils devront répondre à des questions en devinant les réponses les plus citées par les Français, lors de sondages spécialement réalisés par l’Institut Harris Interactive. À la clé, jusqu’à 4000 euros à gagner."

Adapté du jeu Let’s ask America, diffusé aux États-Unis entre 2012 à 2015, Jouons à la maison appartient au groupe Warner (comme Affaire conclue, notamment). Mais, selon Le Parisien, c’est France TV Studio, la filiale de production du groupe public, qui s’est rappelé de ce concept américain. Le jeu remplacera une rediffusion de la série Parents mode d’emploi le samedi et le magazine sportif Stade 2, proposé le dimanche dans une version raccourcie de 26 minutes depuis le confinement.

"Depuis le début du confinement, on voulait relancer un jeu spécial, souligne Frédérick Lacroix, dirigeant de France TV Studio, dans Le Parisien. Mais l’urgence était ailleurs. Il y a une petite semaine, l’idée est revenue sur la table et on a foncé." Jean-Louis Blot, dirigeant de Warner France, explique: "Vu les délais extrêmement courts, on s’est partagé le travail en deux : l’un s’occupe de sélectionner les candidats, de préparer les questions et de gérer la mécanique, et l’autre travaille sur la partie technique, le décor, les lumières, le générique, etc."

Quant au présentateur Alex Goude (Maison Lumni), il sera physiquement sur un plateau en studio, assure France TV.