S'il en a bientôt fini avec la présentation du JT de 13h sur TF1, Jean-Pierre Pernaut n'est pas prêt d'arrêter ses activités de journaliste. D'après le Figaro, le présentateur travaille déjà sur plusieurs projets. À partir du 9 janvier, il sera aux commandes d'une émission hebdomadaire sur LCI, "Jean-Pierre et vous". Mais en plus de ça, et dès le 18 décembre (soit le jour où il présentera son dernier JT), un "Netflix des régions" fera son apparition en ligne.

En clair, ce sera donc un site internet où les internautes pourront retrouver des vidéos sur l'environnement, la culture ou l'actualité régionale, entre autres. Cette plateforme "rassemblera aussi bien ses émissions que des reportages autour du patrimoine et des traditions, des archives du JT de 13 heures en plus de chroniques au ton très personnel”, a précisé le directeur adjoint de l'information digitale chez LCI, Olivier Ravanello.

L'accès à ce site, qui s'appellera "JPP TV" pour Jean-Pierre Pernaut TV, sera gratuit pour tous: "L’esprit sera celui d’un club. On y entrera en indiquant son adresse mail et sa région", a ajouté Olivier Ravanello.