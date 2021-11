Selon nos informations, la nouvelle présentatrice du Journal télévisé du week-end a été désignée pour remplacer Julie Morelle.

La RTBF a choisi Mariam Alard qui présentera ce JT en alternance avec Laurent Mathieu.

Diplômée de l'Institut des Hautes Études des Communications Sociales (IHECS), la journaliste avait été finaliste de la Belgodyssée en 2014.

© RTBF/MARTIN GODFROID

Passée par Notélé à Tournai, Mariam Alard est entrée au sein du groupe public il y a près de sept ans. Elle a travaillé, notamment, pour La Première, Vivacité, Pure ou encore l'émission "Les Belges du Bout du Monde".

Depuis un an et demi, elle gère l'édition et la production des comptes Instagram et Facebook de RTBF Info.

Elle occupera sa nouvelle fonction à partir du 10 décembre.