La saison dernière a été marquée par beaucoup d’agitation au sein de l’équipe du RTL Info. Du départ de Philippe Malherbe, ancien rédacteur en chef adjoint désormais sur les listes CDH, à celui de Michel de Maegd, présentateur du RTL Info 19 heures devenu l’un des hommes forts du MR, en passant par le transfert d’Hakima Darhmouch à la RTBF et le départ précoce de Caroline Fontenoy en congé de maternité. L’année n’a pas été de tout repos.

Pour la rentrée, à partir du 2 septembre, il était donc indispensable de constituer une nouvelle équipe pour incarner les différents rendez-vous d’information afin de ne pas déstabiliser les téléspectateurs. Les essais de présentateurs JT réalisés cet été ont porté leurs fruits. Salima Belabbas se chargera du RTL Info week-end, en alternance avec Simon François, joker de la saison dernière. Antoine Schuurwegen, également testé ces dernières semaines, sera dans l’équipe des jokers avec Julie Denayer.

En semaine, Olivier Schoonejans et Alix Battard présenteront une semaine sur deux le RTL Info 13 heures, tandis que Caroline Fontenoy, de retour de son congé de maternité à la mi-septembre, et Luc Gilson se chargeront du RTL Info 19 heures.

3 nouveaux rendez-vous

Cette nouvelle composition s’accompagne de changements au niveau du contenu du RTL Info 13 heures. Tous les jours, le rendez-vous d’info démarrera à 12 h 45 avec RTL Info Bienvenue, une séquence où l’on retrouvera la météo, les images du jour, les infos régions ou encore un invité qui fait l’actualité. Il sera suivi d’un JT plus percutant et, enfin, de RTL Info et vous, une séquence qui proposera une "info découverte et détente" et pour laquelle les journalistes iront à la rencontre de people.